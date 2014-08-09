В Донецке вузы планируют начать новый учебный год 29 сентября - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Совет ректоров Донецкой области.

Согласно сообщению, в настоящее время приемные комиссии вузов функционируют, но в сокращенном режиме, принимая абитуриентов с 9.00 до 12.00.

В первой половине сентября планируется провести сессию, перенесенную по решению министерства образования и науки, а также – завершить прием документов на первый курс. Объемы госзаказа не снижены по сравнению с прошлым годом и даже повышены по таким актуальным направлениям, как, например, компьютерные науки.

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Учитывая трудности для некоторой части абитуриентов региона с прохождением внешнего независимого тестирования министерство для них установило отдельный порядок поступления, который будет проходить через экзамены, в первой половине сентября.

Во второй половине сентября пройдет зачисление на первый курс.

Длительное бездействие казначейства создает серьезные проблемы в коллективах вузов, так как сотрудникам не выплачены аванс и зарплата за июль месяц.

Постоянная связь с министерством образования Украины позволяет вузам своевременно информировать абитуриентов о сроках и порядке проведения вступительных экзаменов, заверили в ОГА.