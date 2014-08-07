На Ивано-Франковщине семьям погибших в АТО военных выделят земельные участки возле курорта «Буковель»

Власти Ивано-Франковской области выделит семьям прикарпатцев, погибших в ходе антитеррористической операции, земельные участки в селе Поляниця вблизи горнолыжного курорта «Буковель».

Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня сообщил на брифинге, посвященном вчерашней встрече волонтеров с президентом Украины Петром Порошенко, председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Троценко.

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По его словам, власти Прикарпатья обязались выделить земельные участки семьям погибших в ходе АТО прикарпатцев. А управление УМВД в Ивано-Франковской области обязалось обеспечить такие семьи жильем. Председатель ОГА отметил, что облгосадминистрация получила поручение от президента Украины найти дополнительные финансовые возможности для обеспечения семей, родные которых погибли в АТО.

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«Мы разделили с УМВД в области это задание так: УМВД будет заниматься вопросом обеспечения квартирами семей, военные которых погибли в АТО, - сказал руководитель облгосадминистрации. - Мы берем на себя задачу найти лучшие земельные участки. Поэтому мы начали процедуру выделения земельных участков в районе села Поляница. Это лучшие земельные участки, которые есть в области. Мы берем на себя задачу обеспечить семьи земельными участками в районе «Буковеля».

Он сообщил, что на сегодняшний день в регионе есть уже 20 таких семей.