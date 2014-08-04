В центре Николаева задержали мужчину с гранатой

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью Николаевского городского управления милиции, вечером 3 августа в милицию поступил сигнал от продавца магазина по ул. Потемкинской.

56-летняя женщина сообщила, что около заведения в состоянии алкогольного опьянения находится неизвестный мужчина, в руках у которого предмет, внешне похожий на гранату.

"На место немедленно прибыл наряд роты специального назначения. Правоохранители задержали и обезоружили мужчину", - сообщили в милиции.

Работники взрывотехнической службы изъяли две боевые гранаты «РГД», которые были направлены на экспертизу.

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39-летний мужчина для дальнейшего разбирательства был доставлен в Центральный райотдел милиции.

Следственным отделением начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Ведется следствие.