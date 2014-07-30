10% населения ромов в Украине стали вынужденными переселенцами из Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось сегодня на круглом столе в Киеве, который был организован Советом ромов Украины.

"Проблемы жилья, антисанитария, правовых отношений - основные. 10% населения ромов в Украине - вынужденные переселенцы из Донбасса", - отметил, в частности, председатель Харьковской общественной организации "Чачимо" Николай Бурлуцкий, который занимается проблемами вынужденных переселенцев на Харьковщине.

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Среди главных трудностей - в том числе возможность получения переселенцами социальных выплат. "От нас требуют справку с места жительства, а там идут боевые действия и мы не можем ее взять", - заявила представительница Донецкой области, председатель НПО "Мирикля" Наталья Варакута.

«Было направлено обращение к президенту и премьер-министру, которые должны гарантировать выполнение программных принципов в рамках национальной стратегии, где предложена возможность конструктивного сотрудничества ромской общины с органами государственной публичной власти над решением ежедневных проблем ромской общины и проблем, которые возникли во время военных действий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - подчеркнули организаторы мероприятия.

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Кроме того, по убеждению участников круглого стола, решению проблем представителей ромского меньшинства будет способствовать вступление Украины в Декаду ромского включения - проект двадцати стран Центральной и Восточной Европы, направленный на повышение социально-экономического статуса и интеграцию в сообщество ромского меньшинства, целью которого является положить край нищете и оторванности ромов от общественной жизни.

"Декада дает возможность финансовой помощи европейских доноров для решения неотложных проблем рома", - подчеркнула глава Ромского женского фонда "Чирикли" Земфира Кондур.

Поэтому общественное объединение ромских организаций «Совет ромов Украины», включающий 47 общественных организаций со всей Украины, призвал украинскую власть присоединиться к международной инициативе.