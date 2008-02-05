От вступления в ВТО больше всего выиграют металлургия и химия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что почти все отрасли украинской экономики, в первую очередь металлургическая и химическая, выигрывают от вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на пресс-конференции после церемонии подписания протокола о вступлении Украины в ВТО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он является оптимистом относительно развития металлургического и химического сектора.

«Я убежден, что интеграция в ВТО дает существенные преимущества как в целом для экономики страны, так и для отдельных ее отраслей», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он сослался на мнение экспертов, которые отмечают, что особый позитив от присоединения к ВТО ожидается в металлургической отрасли. Президент рассказал, что прирост производства в этом секторе ожидается на уровне 22%, прирост экспорта – 26%, рост занятости – на 19%.

Также В.ЮЩЕНКО напомнил, что вступление в ВТО снимает все лимиты и ограничения.

Такие же тенденции будут наблюдаться и в химическом секторе, где рост производства ожидается на уровне 22%, экспорта – 30%, занятости – 17%.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что положительный эффект от вступления будет иметь вся экономика. Он ожидает прирост ВВП на уровне 1,7%, рост доходной части бюджета – на уровне 10%.

Также В.ЮЩЕНКО ожидает, что в Украину поступят дополнительно 3,5 млрд. долларов инвестиций. Президент отметил, что сегодня Украина имеет 7 млрд. долларов, и поэтому прирост в 3,5 является очень значительным.

Также В.ЮЩЕНКО ожидает, что будет ежегодно увеличиваться экспорт украинской продукции на 4 млрд. долларов. Также он ожидает детенизации импорта и много других преимуществ от вступления в ВТО.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз назвал сегодняшнее событие в Женеве историческим, отметив, что это событие является историческим не только для Украины, украинского бизнеса, но и для всех «глобальных партнеров» Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что завершена тяжелая работа, но впереди еще ожидает адаптация ряда нормативов к украинскому законодательству через парламент, правительство. «Украина перешла Рубикон своей интеграции в глобальное экономическое сообщество», - подчеркнул Президент.