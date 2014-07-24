В Горловке боевики для запугивания населения выпустили из колонии 150 осужденных

17:46, 24 июля 2014
Общество
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Террористы в Горловке Донецкой области выпустили из колонии 150 осужденных для запугивания местного населения.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

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"В Горловке боевики, которые имеют большие потери живой силы, освободили из местной колонии 150 осужденных, вооружили их и используют для запугивания местного населения и оказания сопротивления силам АТО", - сказал Андрей Лысенко.

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