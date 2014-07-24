Террористы разграбили крупнейший ТРЦ в Донецке
13:26, 24 июля 2014Общество
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Террористы ограбили торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Донецк-Сити" в Донецке, убытки составляют десятки миллионов долларов.
Центральный ТРЦ Донецка ограбили террористы / Фото УНИАН
Об этом на брифинге сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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"Вчера донецкие террористы напали и разграбили ТРЦ "Донецк-Сити". Убытки оцениваются десятками миллионов долларов", - сказал Андрей Лысенко, передает "ОстроВ".
Ранее ТРЦ "Донецк-Сити" приостановил работу до 1 августа, затем продлил перерыв до 1 сентября в связи со сложной обстановкой в городе. В здании работали лишь супермаркет и аптека до 21.00.
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