Террористы разграбили крупнейший ТРЦ в Донецке

Об этом на брифинге сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Вчера донецкие террористы напали и разграбили ТРЦ "Донецк-Сити". Убытки оцениваются десятками миллионов долларов", - сказал Андрей Лысенко, передает "ОстроВ".

Ранее ТРЦ "Донецк-Сити" приостановил работу до 1 августа, затем продлил перерыв до 1 сентября в связи со сложной обстановкой в городе. В здании работали лишь супермаркет и аптека до 21.00.