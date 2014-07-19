В Харькове в четвертый раз за месяц закрыли станцию метро из-за сообщения о теракте

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «Харьковский метрополитен», сегодня, 19 июля, около 12:00 неизвестный в телефонном звонке известил о том, что на станции произойдет теракт.

Со станции эвакуированы все пассажиры, а поезда едут без остановок. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, 4, 10 и 17 июля неизвестный сообщал о заминировании станции метро «Завод имени Малышева». Информация о закложении взрывчатки не подтверждалась.