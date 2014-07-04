В Харькове закрыли станцию метро из-за сообщения о бомбе

Сообщение о том, что на станции находится взрывное устройство поступило в 6:45. Со станции сразу были эвакуированы пассажиры, а ее входы и выходы – перекрыты, сообщает "Сегодня".

В настоящее время поезда Холодногорско-Заводской линии следуют через ст. м. «Завод имени Малышева» транзитом.

Читайте такжеВ здании "5-го канала" ищут взрывчатку