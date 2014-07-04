В Харькове закрыли станцию метро из-за сообщения о бомбе
09:27, 04 июля 2014Общество
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В Харькове перекрыта станция метро «Завод имени Малышева» из-за звонка о взрывном устройстве, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Станцию "Завод им. Малышева" в Харькове проверяют на наличие бомб / metro.kharkov.ua
Сообщение о том, что на станции находится взрывное устройство поступило в 6:45. Со станции сразу были эвакуированы пассажиры, а ее входы и выходы – перекрыты, сообщает "Сегодня".
В настоящее время поезда Холодногорско-Заводской линии следуют через ст. м. «Завод имени Малышева» транзитом.
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