Яценюк обещает восстановить все школы Славянска до 1 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга на горе Карачун в Славянске подчеркнул премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что для скорейшего восстановления общеобразовательных школ все они будут закреплены за министерствами, ведомствами и государственными компаниями, которые будут принимать участие в финансировании восстановительных работ.

“Школа, которую вы видели, и другие школы будут запущены к 1 сентября. Мы за каждым ведомством закрепили по школе для того, чтобы быстро ее восстановить, чтобы дети смогли пойти на обучение начиная с 1 сентября”, - сказал Яценюк.

Он также добавил, что "Укрзализныця" уже возобновила пути сообщения со Славянском, и уже вчера, 15 июля, в город вернулось около 800 жителей, которые покидали город на время военных действий.

Читайте такжеВ четырех освобожденных от террористов городах Донетчины восстановлено вещание украинских каналовПремьер также добавил, что энергоснабжение в городе восстанавливается за средства энергорынка, система водоснабжения продолжает восстанавливаться.

Яценюк отметил, что пока потребности жителей города в воде обеспечиваются за счет подвоза воды.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время посещения Славянска Донецкой области проинспектировал восстановительные работы в поврежденном во время боевых действий жилом 5-этажном доме, местной школе №10, а также посетил городской железнодорожный вокзал.

Затем Яценюк инспектировал расположение украинских войск на горе Карачун, где стояла телебашня, которая транслировала телевидение в этом районе и упала после обстрела террористов 1 июля.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Сейчас в данных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.