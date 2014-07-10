В многоэтажках Луганска из-за боевых действий отключают лифты

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганского городского совета, в связи со сложившейся ситуацией в городе на сегодняшний день лифты в многоэтажных домах отключаются с 20.00 до 06.00.

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Оперативно в течение дня лифты могут быть отключены в случае вооруженных столкновений и при включении сигнала «воздушная тревога». Руководство города просит жителей с пониманием отнестись к данной мере и приносит свои извинения за неудобства.