В многоэтажках Луганска из-за боевых действий отключают лифты
17:54, 10 июля 2014Общество
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В Луганске коммунальные службы города начали ограничивать рабочее время лифтов в многоэтажных жилых домах из-за боевых действий.
Коммунальные службы города начали ограничивать рабочее время лифтов / УНИАН
Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганского городского совета, в связи со сложившейся ситуацией в городе на сегодняшний день лифты в многоэтажных домах отключаются с 20.00 до 06.00.
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Оперативно в течение дня лифты могут быть отключены в случае вооруженных столкновений и при включении сигнала «воздушная тревога». Руководство города просит жителей с пониманием отнестись к данной мере и приносит свои извинения за неудобства.
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