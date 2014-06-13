В МВД опровергают заявление ГПУ о препятствовании расследованию убийств на Майдане

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении МВД Украины.

«13 июня 2014 года отдельными интернет-изданиями распространена информация со ссылкой на заявление исполняющего обязанности генерального прокурора Украины Олега Махницкого относительно направления, с целью избежания ответственности, работников бывшего специального подразделения «Беркут» для участия в антитеррористических мероприятиях на территориях Донецкой и Луганской областей. Указанная информация не соответствует действительности», - отмечается в сообщении.

При этом в МВД разъясняют, что, согласно распоряжениям руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, в соответствии с требованиями Закона Украины «О борьбе с терроризмом», Министерством внутренних дел в районы проведения антитеррористических мероприятий в восточных регионах государства были выделены необходимые силы и средства.

В связи с обострением и последующей эскалацией ситуации, что напрямую обусловлено активизацией силового противостояния со стороны сепаратистов и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, принято решение привлекать к решению задач в районах антитеррористических операций личный состав специальных подразделений милиции, одним из заданий которых, согласно ведомственным нормативно-правовым актам, является прекращение деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (групп), а также мероприятий, связанных с прекращением террористической деятельности.

Так, в настоящее время к выполнению заданий по противодействию терроризму на территории Донецкой и Луганской областей вовлечены практически все специальные подразделения, сформированные на базе бывшего спецподразделения «Беркут».

Работники этих подразделений с мужеством и честью, не щадя собственной жизни, находятся на передовой сил антитеррористической операции, ведут упорную и активную борьбу с враждебными элементами.

Мы имеем уже первые потери среди бойцов подразделения - это гибель семи работников специальной роты милиции УМВД Украины в Ивано-Франковской области и ранения пяти работников специальных рот милиции УМВД Украины в Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

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Что непосредственно касается личного состава бывшего «Беркута» города Киева - 80 сотрудников полка милиции специального 21 мая 2014 года отбыли в район города Славянск Донецкой области для проведения ротации задействованного в АТО сводного отряда Сумской области.

Указанные работники отправлялись со штатным вооружением, которое находилось на официальном учете в подразделении и выдавалось из комнаты хранения оружия полка.

«К работникам, которые отбывали в район проведения антитеррористической операции, Генеральной прокуратурой Украины не было предъявлено никаких обвинений относительно совершения ими преступных действий, а также не были избраны предупредительные меры.

Кроме того, в Генеральную прокуратуру Украины из Министерства внутренних дел не отсылались письма, на которые ссылаются интернет-издания, в отношении прекращения уголовных дел относительно событий во время массовых акций протеста в городе Киеве», - сказано в сообщении.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что в первую очередь заинтересованы в установлении объективной истины событий, имевших место в центральной части Киева и связанных с массовыми убийствами мирных участников протеста.

«В связи с этим нет никаких оснований обвинять МВД в препятствовании следствию», - резюмировали в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июня, Махницкий заявил, что некоторые должностные лица МВД осуществляют скрытое противодействие расследованию массовых убийств на Майдане.

Среди прочего он отметил, что руководством МВД без согласования с Генпрокуратурой принято решение о командировании бойцов полка специального назначения (бывших работников «Беркута») при ГУ МВД Украины в г. Киеве в Донецкую и Луганскую области для участия в антитеррористической операции.

При этом, как отметил и.о. генпрокурора, часть этих бойцов направлена на восток с оружием, которое проверяется на предмет использования во время массовых расстрелов в центре Киева.

Справка УНИАН. После отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из которых - 20 февраля, когда было самое интенсивное применение огнестрельного оружия. Сообщалось, что большинство людей погибли от пуль снайперов, попадавших демонстрантам в голову, сердце и шею.

3 апреля Махницкий сообщил, что приказ о применении оружия к митингующим в центре Киева 20 февраля издавал экс-президент Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ.

21 марта и.о. генпрокурора заявил, что Генпрокуратура установила имена снайперов, стрелявших в демонстрантов на улице Институтской.