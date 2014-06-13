Чиновники МВД скрыто мешают расследованию массовых убийств на Майдане - Махницкий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по предварительным результатам расследования массовых убийств во время Майдана.

"К сожалению, вынужден отметить, что в последнее время существенно ухудшилась работа задействованных в расследовании этого производства подразделений МВД Украины. Есть данные, которые позволяют предположить неофициальное и скрытое противодействие расследованию, которое, возможно, оказывают некоторые должностные лица МВД. В частности, некачественно и несвоевременно выполняются запросы следствия ГПУ о предоставлении необходимой документации, имеются также случаи отказа их выполнения по надуманным основаниям", - заявил Махницкий.

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Он отметил, что до сих пор не предприняты исчерпывающие меры по выявлению круга сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которые могут быть причастны к убийствам активистов на Майдане.

"Не установлены обстоятельства вывоза либо уничтожения огнестрельного оружия, которое было закреплено за работниками спецроты", - сказал Махницкий.