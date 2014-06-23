ГПУ ознакомит бойцов «Беркута», подозреваемых в убийствах на Майдане, с доказательствами их вины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура Украины завершает досудебное расследование в отношении первых трех сотрудников роты спецназначения «Беркут» МВД Украины, причастных к расстрелу участников мирных акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве 18-20 февраля текущего года», - заявил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема по итогам Дня открытых дверей в Главном следственном управлении ГПУ, организованного специально для родственников погибших из «Небесной сотни».

По словам Яремы, в начале июля планируется ознакомить обвиняемых и потерпевших с материалами уголовных производств. Для этого Генеральная прокуратура подготовила десятки томов с показаниями и другими данными следственных (розыскных) действий, на основе которых в конечной редакции было сформулировано подозрение в превышении власти, совершении преднамеренных убийств и покушений на убийства при отягчающих обстоятельствах.Читайте такжеВ МВД опровергают заявление ГПУ о препятствовании расследованию убийств на Майдане

На День открытых дверей в Главном следственном управлении Генпрокуратуры пришли около 200 пострадавших во время массовых убийств, говорится в сообщении.

Пострадавшие получили возможность детально ознакомиться с собранными материалами. Была начата процедура возвращения вещей погибших их близким и родным.

Как заявил Ярема: «Установить истину и привлечь к ответственности всех виновных в совершении преступлений на Майдане остается нашим главным приоритетом».

Впоследствии обвинительные акты будут представлены на рассмотрение суда, по итогам которого суд присяжных сможет беспристрастно определить меру вины за массовые убийства на Майдане и наказания, – вплоть до пожизненного заключения.Читайте такжеПорошенко: Главная задача нового генпрокурора - завершить расследование расстрела на Майдане

Как сообщал УНИАН, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, большинство из которых - 20 февраля, когда было самое интенсивное применение огнестрельного оружия. Сообщалось, что большинство людей погибло от пуль снайперов.

В апреле в ГПУ сообщили, что приказ о применении оружия к митингующим в центре Киева 20 февраля дал экс-президент Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ.

21 марта и.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что Генпрокуратура установила имена снайперов, стрелявших в демонстрантов на улице Институтской.