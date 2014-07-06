В Краматорске «Воля» возобновляет вещание украинских телеканалов

Об этом со ссылкой на комментарий руководителя ТРК «Краматорск», предоставляющая услуги под брендом «Воля», Сергея Евченко, пишет «Технополис».

«Работники занимаются восстановлением украинской сети вещания с шести утра. Полное завершение работ планируется к утру понедельника», - сказал Евченко.

Кроме того, сообщается, что в сети оператора отключен доступ к российским телеканалам.

Читайте такжеНа горе Карачун упала телебашня

Как сообщал УНИАН, 1 июля в результате обстрела боевиками украинских позиций на горе Карачун упала телевышка.

222-метровая телебашня на горе Карачун была одной из крупнейших в Донецкой области. Вещание с телебашни покрывало Краматорск и Славянск, а также ряд меньших населенных пунктов на севере Донецкой области.