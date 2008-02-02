Тимошенко будет мониторить бесконтактно

Правительство намерено ввести систему бесконтактного мониторинга предприятий по уплате налогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Сегодня у нас существует тотальный контроль, 100% предприятий контролируется приходом налогового инспектора, и это означает, что репрессии в отношении предпринимателей со стороны прежней налоговой администрации были максимальны, но при этом потом все превращалось не в доходы для бюджета, а во взятки для отдельных руководителей налоговых», - сказала она.

Премьер-министр пояснила, что в поле зрения бесконтактного мониторинга попадет 90% предприятий, а 10% - останется под прямым контролем налоговых служб.

«Система бесконтактного мониторинга означает сравнение налоговой нагрузки каждого предприятия, и будут проверяться только те предприятия, у которых налоговая нагрузка по результату бесконтактного мониторинга будет значительно ниже, чем у аналогичных предприятий в других странах. Если будет расхождение и будет видно точно уклонение от налогов по аналитическим справкам, только тогда налоговик будет проводить проверку предприятия», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.