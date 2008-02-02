Аваков назвал обвинения Кернеса «бредом»

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ обратился в прокуратуру с просьбой проверить обвинения секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА, которые прозвучали в адрес губернатора в прямом эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в пятницу, 1 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе дебатов в прямом эфире мэра Харькова Михаила ДОБКИНА и А.АВАКОВА на телевидение позвонил Г.КЕРНЕС и обвинил губернатора во множестве злоупотреблений и преступлений.

Г.КЕРНЕС заявил в частности, что А.АВАКОВ «купил себе должность губернатора». «Вы убили своего партнера и присвоили все деньги», - сказал в адрес А.АВАКОВА Г.КЕРНЕС.

А.АВАКОВ назвал обвинения Г.КЕРНЕСА«бредом».

Как сообщает личный сайт губернатора, после программы А.АВАКОВ написал в областную прокуратуру заявление с просьбой проверить сказанное в его адрес.