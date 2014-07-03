В Донецке за сутки вооруженные люди угнали 7 автомобилей - милиция

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, в Ворошиловский райотдел милиции поступило сообщение о том, что во время вооруженного нападения на здание ГУМВД Украины в Донецкой области на ул. Горького, 61 неизвестными из внутреннего двора был угнан служебный автомобиль «Дэу Сенс».

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, либо соединенное с насилием, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные с проникновением в помещение или иное хранилище).Читайте такжеВ Горловке на блокпосту "ДНР" боевики похитили 4 грузовика с продуктами - СМИ

Также в Киевский райотдел милиции обратился сотрудник частного предприятия с заявлением о том, что в 19.00 неизвестные вооруженные лица в камуфляжной форме с территории фирмы похитили 4 автомобиля («Шкода», «Шевроле» и два «Санйонга»).

Аналогичное сообщение поступило в Куйбышевский райотдел: около 21.00 с территории предприятия неизвестные в камуфляже завладели автомобилем «Мицубиси».

Кроме того, до Буденновского райотдела обратился 27-летний житель Донецка с заявлением о том, что неизвестные с оружием завладели его автомобилем «Шевроле».

По всем фактам открыты уголовные производства по ч. 3. ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.