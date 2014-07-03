В Донецке ночь прошла без вооруженных столкновений, весь транспорт работает

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, «в Донецке спокойная обстановка- ночь прошла без событий и вооруженных столкновений, утром на линии вышел весь подвижной состав муниципального транспорта, коммунальные и государственные учреждения работают в обычном режиме».

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Однако в горсовете отметили, что на некоторых улицах города действует ограничение движения транспорта.

Так, ограничено движение: на ул. Стратонавтов от Красноармейского шоссе до ул. Колхозного; на ул. Артемовской со стороны м. Ясиноватая в направлении ул. Горной, въезд на Киевский путепровод в направлении центра города; на ул. Взлетной от ул. Манежного до Аэропорта; в направлении г. Авдеевки и Ясиноватского шоссе с Киевского путепровода съезды открыты (проезд через блокпост); на ул. Баумана - выезд на автодорогу Н 20 «Славянск - Донецк - Мариуполь»; на ул. Пухова - выезд на автодорогу Н 20 «Славянск - Донецк - Мариуполь» в районе кафе «ФОРОС»; на ул. Дагестанской - ул. Джанкойская выезд на пгт Старомихайлівка и на просп. Ильича - ул. Горностаевская со стороны м. Макеевка.