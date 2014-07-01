На Львовщине спасатели разыскали заблудившуюся группу туристов, один из которых был тяжело травмирован

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 30 июня в 10.46 в Сколевский отдел ГУ ГСЧС Украины во Львовской области поступило сообщение о том, что 29 июня в лесу вблизи села Коростев Сколевского района заблудилась группа туристов из Львова в составе 4-х человек.Читайте такжеСпасатели нашли четырех туристов из Запорожья, которые заблудились в Карпатах

В этот же день работниками Славской поисково-спасательной группы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области заблудившиеся туристы были найдены. Среди туристов был травмирован 25-летний мужчина, который во время пребывания в лесу получил травму головы, разрыв стопы и ушиб грудной клетки.

Потерпевшему оказана первая медицинская помощь и в 19.30 30 июня все туристы были выведены из леса и переданы работникам медицинской службы и милиции.