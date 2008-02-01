ООН объявила конкурс для молодежи на лучший фильм о глобальных проблемах

ООН объявила новый конкурс для молодежи: «Какая проблема тебя волнует? Сними о ней свой фильм».

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, в нем могут принять участие лица в возрасте от 15 до 24 лет. Один из главных призов для победителей - прохождение летней практики на киностудии Universal Pictures.

Цель конкурса - вовлечь старшеклассников и студентов в диалог по проблемам человечества посредством современной медиа-технологии.

На конкурс, который проходит уже в четвертый раз, вынесено шесть ключевых проблем. Помимо призов за лучший сюжет об изменении климата, международной миграции, мире и терпимости, ООН учредила специальный приз за лучший фильм на тему прав человека в контексте отмечаемой в этом году 60-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) также подготовила специальный приз для лучшего фильма на тему интеллектуальной собственности.

Для участия в конкурсе надо отснять короткий клип, ролик (30 - 120 секунд) по этим или другим значимым в глазах молодого человека социальным вопросам и загрузить его на сайт www.filmyourissue.com.

На этом сайте можно зарегистрироваться в качестве участника, а также более подробно ознакомиться с условиями конкурса и фильмами, ставшими победителями в прошлом году.

Все работы надо представить до 1 апреля 2008 года.