Задержанную в Николаеве группу лиц грабителей возглавлял гражданин России - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

14 июня в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с милицией задержали группу, которая планировала совершить ряд разбойных преступлений на территории Николаевской и Херсонской областей.

«В состав преступной группировки входило пять человек из числа жителей Николаева и Херсона, их лидером был 55-летний гражданин РФ», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что злоумышленники планировали осуществить вооруженное нападение на местных бизнесменов с целью хищения крупной суммы денег.

«У задержанных изъято огнестрельное оружие, магазин с боевыми патронами калибра 45 мм, комплекты военной спецодежды и балаклавы, а также 300 таблеток с психотропным веществом, - сообщают в СБУ. - Кроме этого, у иностранца обнаружен при себе военный билет, где указано, что он проходил военную службу в спецподразделении Вооруженных сил РФ и участвовал в боевых действиях на территории России».

Читайте такжеСБУ оценивает количество террористов и бандитов на Донбассе в 4,5 тысячи

По материалам СБУ милиция возбудила уголовное дело по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.