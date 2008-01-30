В Одессе грянул гром - Гурвиц перекрестился

Городскую комиссию по проверке работы родильных домов создал сегодня мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ.

Как сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации, распоряжение издано в связи с «беспрецедентным, позорным случаем похищения ребенка из здания коммунального учреждения «Роддом №1».

В составе комиссии – депутаты городского совета, медики, представители мэрии и милиции. Проверка продлится до 7 февраля. Кроме того, в течение 3 дней муниципальное управление здравоохранения должно осуществить служебное расследование в роддоме №1.