Беженцев из Донбасса при переселении будут тщательно проверять. Об этом в среду, 11 июня, заявил министр обороны Украины Михаил Коваль, говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.

На связь с сепаратистами и на причастность к преступлениям против Украины будут проверять даже женщин.

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"Будет проходить полная фильтрация. Имеются в виду целые фильтрационные мероприятия. Смотрят, чтобы среди людей, даже среди женщин, не было тех, кто связан с сепаратизмом, тех, кто совершал преступления в Украине, связанные с террористической деятельностью. А все это может быть", - отметил Коваль.

Тем временем для всех незапятнанных пророссийскими действиями беженцев Украина готовит целый реестр мест, куда можно бежать из зоны боевых действий.

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Задача создать единую базу данных для переселенцев с Востока на заседании правительства дал премьер Арсений Яценюк. В каждом регионе должны разработать карту таких мест для жизни переселенцев, с информацией о детских садах и школах и наличием работы для взрослых.

В ближайшее время премьер призвал такую базу создать в каждом регионе и объединить в одну всеукраинскую.

"Срочно компьютерная база данных для того, чтобы человек мог получить информацию о том, в каком регионе для нее есть временное жилье, в каком регионе для него есть возможность отдать детей в школу, в каком регионе есть возможность получить работу и какую работу для того, чтобы люди зашли в онлайн и увидели: если он едет в Черкассы, значит в Черкассах есть такие жилищные условия, если он едет во Львов, то такие, если едет в Киев, то в соответствии совсем другие", - отметил Яценюк.

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Как сообщалось ранее, военный журналист Руслан Ярмолюк подчеркнул, что мужчин-беженцев с Востока следует проверять в фильтрационных лагерях. Если человек говорит, что он против "ДНР", то это еще ничего не значит.