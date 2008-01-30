Еврокомиссия предлагает Совету ЕС поддержать вступление Украины в ВТО

Европейская комиссия предлагает Совету Евросоюза поддержать вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом говорится в проекте решения Совета ЕС, предложенном Еврокомиссией 23 января, текст которого имеет УНИАН.

В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что после 14 лет с момента начала переговоров в 1993 году, страны-члены ВТО и Украина достигли финальной стадии согласования вступления Украины в ВТО, и теперь для формальной поддержки членства Украины в ВТО со стороны Евросоюза должно быть принято решение Совета ЕС.

В документе отмечается, что на момент присоединения к ВТО на промышленные товары средние ставки импортной пошлины в Украине составляют 4,91%, и будут снижены до 4,81%. Переходный период от 1 до 5 лет установлен лишь по 226 позициям промышленных товаров. При этом только на 71 тарифную позицию ставки пошлины будут составлять 15% и выше, и только на 5 тарифных позиций – останутся на самом высоком уровне в 25%. При этом на продукцию бумажной промышленности, медицинское оборудование, фурнитуру и игрушки пошлины будут отменены, в некоторых других секторах они будут составлять меньше 1% (оборудование для сельского хозяйства – 0,71%, для строительства – 0,35%, продукция металлургии – 0,22%, фармацевтической промышленности – 0,05%). Пошлина на продукцию химической промышленности будет составлять 5,32%, продукцию машиностроения – 5,33%, автомобили и составляющие – 7,97%.

На сельскохозяйственную продукцию средние импортные пошлины с момента вступления Украины в ВТО будут составлять 11,05%, и будут уменьшены до 10,61%. При этом, лишь по 20 тарифным позициям введен переходный период сроком на 2 года. Наибольшие ставки пошлины будут действовать в Украине на семена подсолнечника – 30% и сахар – 50%.

В пояснительной записке также отмечается, что Украина взяла на себя обязательство не применять дискриминационных ограничений к иностранным компаниям в подавляющем большинстве секторов сферы услуг. Украина, в частности, не брала обязательств лишь по таким сферам услуг, как услуги по безопасности и расследованиям, аудиовизуальные услуги, услуги космического транспорта, услуги по буксировке и разгрузке на морском и железнодорожном транспорте. В сфере финансовых услуг в Украине в течение 5 лет после вступления не будут работать прямые филиалы страховых компаний, а после переходного периода сохранятся определенные ограничения на их деятельность.

Кроме того, в документе отмечается, что на финальной стадии многосторонних переговоров члены ВТО решили для обеспечения соответствия украинского торгового законодательства стандартам ВТО внести часть обязательств в Протокол о вступлении и в отчет рабочей группы. Еврокомиссия в пояснительной записке к проекту решения Совета ЕС наводит протокольные обязательства Украины, которые составляют сферу интересов ЕС.

В частности, в документе отмечается, что в сфере ценовой политики Украина взяла на себя обязательство не применять требований к обязательной минимальной цене на любые импортные товары. Кроме того, с момента присоединения Украины к ВТО все тарифы на транспортировку грузов железнодорожным транспортом должны носить недискриминационный характер как для грузов, которые передвигаются внутри страны, так и для импортных, экспортных и транзитных грузов.

В сфере лицензирования алкогольной продукции Украина установила плату за лицензию на импорт и экспорт алкогольных напитков и табака в размере 780 грн. (104 евро), который отвечает стоимости предоставленных услуг по оформлению лицензии, а также взяла на себя обязательство соблюдать этот уровень после присоединения к ВТО.

В сфере применения внутренних налогов на импорт, отмечается в документе, Украина отменила дискриминационные акцизы на импортную алкогольную продукцию, а также отменила льготы по уплаты НДС на импорт автомобилей, продукции судостроения и самолетостроения. Украина также взяла на себя обязательство соблюдать такое применение внутренних налогов и после вступления в ВТО.

В сфере экспортных пошлин Украина взяла на себя обязательство значительно снизить пошлины на металлолом, кожи животных, живых животных и семян подсолнечника в период от 5 до 8 лет. При этом план снижения и сниженный уровень пошлин будет применяться с момента обретения членства в ВТО. Украина также отказалась от предоставления субсидий автомобилестроению, судостроению и самолетостроению и взяла обязательство не применять такие субсидии в будущем.

В вопросе транзита Украина будет принимать все необходимые меры для управления транзитом товаров, включая транзит энергоресурсов, а также будет применять тарифы на транзит в соответствии со статьей V ГАТТ/ВТО (Генерального соглашения по торговле и тарифам).

Как сообщал УНИАН, 16 января этого года Украина и ЕС достигли компромисса в вопросе экспортных пошлин, который снял последнее препятствие на пути Украины к ВТО. 25 января этого года Рабочая группа по вступлению Украины в ВТО утвердила отчет Украины по вступлению в ВТО.

Украина ожидает, что решение о ее присоединении к ВТО может быть принято 5-6 февраля на заседании Генерального Совета ВТО.