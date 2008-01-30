Врачи просят киевлян проверить щитовидку

Столичные медики сообщают, что с каждым годом все больше людей заболевают раком щитовидной железы, и это настораживает.

Чтобы быть спокойным о своем здоровье либо заранее начать борьбу с недугом, киевлян просят пройти обследование. Сделать это без проблем можно в районных поликлиниках.

Обратить внимание горожан на опасную болезнь решили накануне Дня борьбы с раком (4 февраля), пишет "Сегодня". В городском центре здоровья специалисты нынче дают советы (в том числе по телефону 278-04-12), как обследоваться.