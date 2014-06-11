В Горловке на территории исправительной колонии горела школа

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В г. Горловка на территории исправительной колонии №27 Государственной пенитенциарной службы Украины в 1 ч. 11 июня в двухэтажном здании общеобразовательной школы возник пожар. В 4 ч. 45 мин. восемью пожарно-спасательными подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожены перекрытия здания на площади около 416 кв. м, межэтажное перекрытие на площади около 208 кв. м и школьное имущество", - говорится в сообщении.Читайте такжеВ Киеве горела школа, пострадавших нет

Причина пожара устанавливается.

На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.