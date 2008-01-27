В Полтавской области открыли 41 уголовное дело против должностных лиц

В 2007 году прокуратура Полтавской области расследовала 41 уголовное дело против должностных лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, из общего количества дел 38 (почти 93%) уже передано в суды. 14 уголовных дел, переданных на рассмотрение судебных органов, касаются представителей правоохранительных органов. В 15 делах, переданных в суды, говорится о злоупотреблениях служебных лиц органов государственной исполнительной власти. Еще 9 уголовных дел касаются чиновников местного самоуправления.

«Ни одно из дел, имеющих признаки коррупционного деяния, в прошлом году органами прокурорского надзора закрыто не было", - подчеркнули в пресс-службе.