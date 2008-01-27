ГАИ надрывается на ”сборе урожая” - более 16 тысяч изъятых прав

На автодорогах Украины продолжаются широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, с начала проведения этих мероприятий работники Госавтоинспекции зафиксировали 455743 нарушений правил дорожного движения, выявили 19617 фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Также вынесено 38848 постановлений о наложении штрафа за нарушение ПДД. По решению судов изъято 16566 водительских удостоверений. Количество дел данной категории, которые остаются в судах на рассмотрении, 25722 (31,6%).

Как сообщалось, с целью выполнения требований Указа Президента Украины от 20 ноября 2007 года № 1121/2007 “О безотлагательных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения” и стабилизации состояния аварийности на автодорогах государства в течение месяца, с 10 января по 10 февраля текущего года, подразделениями ГАИ проводится широкомасштабная оперативно-профилактическая отработка.

Круглосуточно в государстве работают свыше 6 тыс. работников Госавтоинспекции. Они несут службу на 157 постах и 1062 маршрутах патрулирования (в обычном режиме было привлечено 4,5 тыс. работников ГАИ).