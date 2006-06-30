С 3 июля правобережье Киева останется без горячей воды

С 3 до 16 июля 2006 года частично в Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Подольском районах будут проводиться испытания тепловых сетей.

В связи с этим снабжение горячей воды будет прекращено, начиная с 18 часа 2 июля. Про это информирует пресс-служба «Киевэнерго».

Обком со ссылкой на Киев-пресс-информ