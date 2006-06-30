С 3 июля правобережье Киева останется без горячей воды
10:54, 30 июня 2006Общество
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Информирует пресс-служба «Киевэнерго»
С 3 до 16 июля 2006 года частично в Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Подольском районах будут проводиться испытания тепловых сетей.
В связи с этим снабжение горячей воды будет прекращено, начиная с 18 часа 2 июля. Про это информирует пресс-служба «Киевэнерго».
Обком со ссылкой на Киев-пресс-информ
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