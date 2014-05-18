В Николаеве семьи, потерявшие жилье в результате взрыва, получат квартиры до ноября – ОГА

Об этом жильцам сказал председатель Николаевской областной государственной администрации Николай Романчук во время встречи 17 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

"Уровень готовности предполагаемых к передаче гражданам квартир в ЖК «Ривьера» находится на уровне 80 и выше процентов, первые вселения пострадавших в новые квартиры могут произойти уже через полтора – два месяца, в целом же процесс реально завершить в течение полугода", - цитирует пресс-служба губернатора.Читайте такжеВ Николаеве похоронили предполагаемого виновника взрыва в жилом доме

Решение о том, что компенсационное жилье должно быть получено в этом же микрорайне, жильцы приняли коллективно и подкрепили его индивидуальными письменными заявлениями всех пострадавших.

На следующей неделе губернатор планирует лично передать в Кабинет министров Украины необходимые для начала финансирования компенсационного жилья материалы.

Жилой комплекс «Ривьера» - автономный микрорайон площадью 54 га, расположен на берегу реки Южный Буг в микрорайоне Лески-2 по ул. Лазурной.

В пятницу, 16 мая, Николаевский городской совет признал 3-й и 4-й подъезды дома по ул. Лазурная, 40 аварийными.

Работы по разбору завалов продолжаются.Читайте такжеВ Николаеве количество погибших от взрыва во многоэтажке возросло до 7 человек

Как сообщал УНИАН, в Николаеве 12 мая около 13 часов произошел взрыв в 4-подъездном жилом 10-этажном доме. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы произошло разрушение несущих конструкций с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживают 213 человек. Были эвакуированы 73 жителя жилого дома.

Общее количество погибших в результате взрыва составляет 7 человек.

При расследовании причин взрыва милиция назначила более 10 экспертиз.

По предварительным данным газоснабжающей компании ”Николаевгаз”, причиной взрыва является самовольное и несанкционированное вмешательство потребителя в систему газоснабжения.