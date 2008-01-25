Арестованный в Москве Семен Могилевич не признает своей вины

Украинский предприниматель Семен Могилевич, которого российские правоохранительные органы задержали 24 января вместе с владельцем сети "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым, не признает своей вины. Об этом заявил адвокат Могилевича Александр Погончиков. По данным адвоката, предпринимателя, находящегося в розыске у американского Федерального бюро расследований (Federal Bureau of Investigation, FBI), допросили по подозрению в разработке схемы уклонения от уплаты налогов "Арбат-Престижа". При этом Погончиков подчеркнул, что Могилевич не владеет ценными бумагами парфюмерной сети.

Двое предпринимателей были задержаны 24 января. В тот же день Останкинский суд Москвы санкционировал их арест. Оба подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. При задержании у Семена Могилевича были обнаружены документы на Сергея Шнайдера. Российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что Владимир Некрасов, по данным следствия, не заплатил в казну около 50 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что он своей вины также не признает.

Семен Могилевич был дважды судим в России в 1990-х годах. ФБР подозревает его в махинациях с ценными бумагами YBM Magnex International, в результате которых инвесторы потеряли около 150 миллионов долларов. Кроме того, он подозревается в отмывании крупных сумм. Западные СМИ называют Могилевича одним из главных представителей "русской мафии".

Лента.ру