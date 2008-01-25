Львовская железная дорога советует воздержаться от поездок в Польшу

Львовская железная дорога советует пассажирам в ближайшие несколько дней воздержаться от поездок в Польшу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, 24 января Львовская железная дорога получила телефонограмму из Польши, в которой говорится, что в связи с забастовкой работников железнодорожного отделения таможенного управления на пограничных станциях Медика, Верхрата и Изов польские железнодорожники прекратили прием импортных, экспортных и транзитных грузов. Таможенные службы начали забастовку 24 января в 7.00, до какого периода она продлится на сегодня не известно.

Как отмечают в пресс-службе ЛЖД, по состоянию на 24 января, на Львовской железной дороге из-за забастовки польских таможенников задержано свыше 1 500 грузовых вагонов, в основном с рудой, углем и металлом. В силу этих обстоятельств Львовская железная дорога несет серьезные убытки: только плата за пользование иностранными вагонами составляет свыше 50 тыс. швейцарских франков в сутки (ориентировочно, 200 тыс. гривень), в целом убытки достигают около 600 тыс. грн. в сутки.