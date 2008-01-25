Украинские националисты готовят свой «Северодонецк»

Вчера стали известны подробности предстоящего объединения националистических партий и движений, пишет "Коммерсантъ-Украина".

22 января в Союзе писателей Украины прошел Конгресс националистических партий и движений, на котором было принято решение об их объединении в единую структуру. Помимо УНА-УНСО, выступившей главным инициатором проведения конгресса, в нем приняли участие Всеукраинское объединение "Свобода", "Тризуб им. Степана Бандеры", "Украинская партия", "Национальный альянс", ОУН(р), ОУН(м), "Молодежный националистический конгресс" и "Патриот – защитник родины". Организации, позиционирующие себя как наиболее радикальные,– Украинская национал-трудовая партия и "Патриот Украины" – не участвовали в переговорах. "Это очень сомнительные организации, очевидно, проплаченные теми, кому выгодно показать `звериное лицо украинского национализма`, и они не имеют авторитета, чтобы быть равноправными участниками объединения",– объяснил их отсутствие глава киевского отделения УНА-УНСО Игорь Мазур.

Хотя принципиальное согласие в вопросе объединения уже достигнуто, участники переговоров пока не решили, какой характер будет носить этот союз – координационного совета, решения которого будут носить консультативный характер, либо некоего правления, решения которого будут обязательны для исполнения каждой из организаций. Издание отмечает, что слияние в единую политическую партию сегодня невозможно юридически: закон "О политических партиях в Украине" предусматривает только один путь создания нового политического союза на основе нескольких уже существующих – юридическую ликвидацию и последующее создание новой партии.

Планируется, что в течение месяца каждая из организаций подготовит свои предложения по формату будущей организации, а также сформулирует свои базовые идеологические принципы и отношение к основным внутри- и внешнеполитическим проблемам Украины. "В начале будет дискуссия, и если после нее из семи-восьми организаций останется четыре, это тоже будет нормально",– считает Игорь Мазур. По его словам, проблемных вопросов – таких как отношение к продаже земли, вступление в НАТО, статус украинского языка – много, однако внимание нужно обращать в первую очередь на общие ценности, а не на разногласия. "Только так патриотические силы смогут иметь своих представителей во власти и влиять на ход событий. Бездеятельность демократических сил, которая была в 90-х годах и есть сейчас, приводит к тому, что Украина превращается в буферную зону между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО – с другой",– заявил господин Мазур. Он надеется, что уже в следующих президентских выборах, в 2010 году, будет участвовать единый кандидат от националистов. Глава Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягныбок уверен, что все спорные моменты должны быть решены еще до слияния. "В первую очередь мы должны сверить идеологию: одинаково ли мы видим развитие украинского государства, поддерживаем ли курс президента и так далее",– сказал он.

Эксперты перспективы будущего союза оценивают скептически. "Созданию влиятельной единой структуры могут помешать амбиции лидеров, которые у националистов не меньше, чем у демократов, либералов и приверженцев великорусской идеи,– пояснил руководитель научных программ Института открытой политики Максим Стриха.– А координационные советы, как показывает история, долго не существуют – достаточно вспомнить историю конгресса национал-демократических сил в 1992 году или `Украинской правыци` в 1999-м". По мнению господина Стрихи, даже если на следующих президентских выборах националистам удастся выдвинуть единого кандидата, он вряд ли сможет набрать более 1% голосов. "Согласно социологическим исследованиям, у нас стойких приверженцев национализма около 3%, но на выборах они предпочитают отдавать голоса проходным партиям, таким как БЮТ или `Наша Украина`",– сказал эксперт.

Обсудить формат будущей организации националисты планируют 23 февраля в Северодонецке. Примечательно, что именно на этот день там запланирован съезд депутатов всех уровней Партии регионов. "Это не будет провокация или силовая акция с нашей стороны,– пообещал Игорь Мазур.– Наоборот, мы планируем пригласить на съезд делегатов от патриотических организаций из восточных регионов, чтобы показать, что националисты – это не западные оккупанты, а люди из разных областей Украины, которые видят будущее нашей страны иначе, чем `регионалы`".