В Днепропетровске впервые почтили память павших во Второй мировой под символом красного мака

Сотни людей - активисты Евромайдана, партий и общественных организаций - собрались на Европейской площади в центре Днепропетровска под сине-желтыми знаменами. Прикрепив на одежду символы траура по погибшим во Второй мировой войне - красные маки - вместе с сине-желтыми лентами, они планируют пройти по центральным улицам города.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Красные маки из атласных лент и кружева изготовили дома и принесли на площадь представители общественных организаций, общественные активистки. Они раздают их как альтернативу другим символам Дня победы, рассказывая людям правдивую историю «георгиевской ленты», ставшей знаком российской агрессии в Украине.

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Траурный митинг состоится за несколько километров от начала шествия - в парке имени Калинина, у мемориала, где захоронены советские, итальянские и немецкие военные, погибшие в годы войны.

«Этим шествием мы хотим подчеркнуть то, что мы за мир, против войны и любой агрессии», - отметил координатор Евромайдана Виктор Романенко.

В то же время он напомнил, что дело о нападении неизвестных парней на такое же мирное шествие жителей Днепропетровска год назад до сих пор не расследовано, виновные в избиении мирных людей не названы.