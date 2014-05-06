Украинские историки не хотят, чтобы День Победы "приватизировали" пророссийские политики

Украинские историки призывают не спекулировать на теме победы во Второй мировой войне, - говорится в сюжете ТСН.19:30, передает ТСН.ua.

Они отмечают, что праздник победы пытаются монополизировать просоветские и пророссийские политики. Ученые напоминают, что каждый пятый из погибших на фронтах войны был украинцем и эта война стала для Украины не меньшей трагедией, чем для России.

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Украинцы понесли миллионные потери и среди мирного населения, потому что именно территория Украины стала главным плацдармом большинства боев. Потери гражданских и военных граждан Украины в этой войне оцениваются от 8 до 10 миллионов граждан.

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Историки убеждены, что победа над нацизмом без украинцев и без Украины была бы невозможной.

Напомним, что в Украине вместо дискредитированной ленты внедряется новый символ 9 мая.