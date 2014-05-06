Украинские историки не хотят, чтобы День Победы "приватизировали" пророссийские политики
Каждый пятый из погибших на фронтах войны был украинцем.
Украинские историки призывают не спекулировать на теме победы во Второй мировой войне, - говорится в сюжете ТСН.19:30, передает ТСН.ua.
Они отмечают, что праздник победы пытаются монополизировать просоветские и пророссийские политики. Ученые напоминают, что каждый пятый из погибших на фронтах войны был украинцем и эта война стала для Украины не меньшей трагедией, чем для России.
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Украинцы понесли миллионные потери и среди мирного населения, потому что именно территория Украины стала главным плацдармом большинства боев. Потери гражданских и военных граждан Украины в этой войне оцениваются от 8 до 10 миллионов граждан.
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Историки убеждены, что победа над нацизмом без украинцев и без Украины была бы невозможной.
Напомним, что в Украине вместо дискредитированной ленты внедряется новый символ 9 мая.