В этом году в Украине впервые в День Победы используют европейский символ - красный мак

8-9 мая в Киеве пройдут мероприятия к годовщине завершения Второй мировой войны в Европе и победы над нацизмом.

В этом году впервые в Киеве на официальных мероприятиях будет применена европейская символика памяти павших в войне - красный мак. Идея и графическое воплощение стало результатом сотрудничества Украинского института национальной памяти и Национальной телекомпании Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе УИНП.

«Предлагаем новый символ как проявление нашего уважения к тем, кто уничтожил нацизм. Это будет красный мак - символ европейский и украинский. В наших песнях говорится, что маки зацветают там, где пролилась казацкая кровь», - отметил директор УИНП Владимир Вятрович.

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Гендиректор НТКУ Зураб Аласания добавил: «День памяти, день капитуляции нацистской Германии. Нужно было как символ что-то знаковое, что символизировало бы не праздник, каковым война не может быть по определению, а память и скорбь».

Графическое воплощение-аллюзия с одной стороны красного мака, с другой - кровавого следа от пули, передает глубину смысла войны, рассказывает о страдании, о смерти, о героизме, о миллионах погибших – самом главном, что есть в войне, подчеркнули в УИНП.

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Возле символа логотип содержит лозунг «Никогда снова», ведь именно в наших руках не допустить повторения ужасов войны и годы военного лихолетья: 1939-1945, отмечается в сообщении.

«Вторая мировая война была больше, чем Великая Отечественная. В частности, для Украины. Для Украины война началась в 1939 году, а не в 1941-ом", - считает харьковские дизайнер, автор логотипа Сергей Мишакин.

Официальные мероприятия по случаю завершения Второй мировой войны в Европе и победы над нацизмом в этом году пройдут 8 и 9 мая. В частности, вместе с Европой и миром Украина начнет почтение памяти погибших 8 мая - в день подписания капитуляции нацистской Германией и продолжит традиционно 9 мая.

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В частности, 8 мая запланировано символическое событие «Первая минута мира». Как известно, капитуляция Германии была подписана именно 8 мая поздно вечером. Формально именно в этот день закончилась война в Европе. Таким образом, в этом году Украина расширяет почтение памяти о войне, которая никогда снова не должна повториться, говорится в сообщении.

Организация мероприятий 8 мая также позволит провести часть празднований в единстве с другими странами антигитлеровской коалиции: Британией, Францией, США.

9 мая в День победы память павших в борьбе с нацизмом почтят в Парке вечной славы и на Софийской площади.

Украинский институт национальной памяти призывает медиа и общественность использовать красный мак как украинский символ традиционного чествования победы над нацизмом и завершения Второй мировой войны в Европе.