В Николаеве СБУ разоблачила группу диверсантов, которые планировали осуществить взрыв во время возложения цветов ветеранами в День Победы

В Николаевской области Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила преступную деятельность группы лиц, которые готовились совершить во время мероприятий ко Дню Победы диверсионные акции, направленные на эскалацию ситуации в регионе.

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В частности, злоумышленники планировали осуществить взрыв во время возложения ветеранами цветов к монументу Великой Отечественной войны в областном центре.

Напомним, как сообщал УНИАН, в Харькове милиция задержала сепаратистов с взрывпакетами, битами и "коктейлями Молотова"