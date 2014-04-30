В Николаеве СБУ разоблачила группу диверсантов, которые планировали осуществить взрыв во время возложения цветов ветеранами в День Победы
12:50, 30 апреля 2014Политика
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Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.
Злоумышленники планировали осуществить взрыв во время возложения ветеранами цветов к монументу Великой Отечественной войны
В Николаевской области Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила преступную деятельность группы лиц, которые готовились совершить во время мероприятий ко Дню Победы диверсионные акции, направленные на эскалацию ситуации в регионе.
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В частности, злоумышленники планировали осуществить взрыв во время возложения ветеранами цветов к монументу Великой Отечественной войны в областном центре.
Напомним, как сообщал УНИАН, в Харькове милиция задержала сепаратистов с взрывпакетами, битами и "коктейлями Молотова"
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