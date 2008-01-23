Пинзеник: потрясения, которые переживает мир, безопасны для Украины

Проблемы на мировых фондовых рынках, которые наблюдаются на сегодняшний день, не отразятся на Украине негативным образом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

«Обороты фондового рынка Украины настолько небольшие, что те потрясения, которые переживает мир, безопасны для Украины», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщалось, 22 января продолжилась волна падения мировых бирж, вызванная опасениями относительно нестабильности рынков вследствие кредитного кризиса в США.

Наибольшее падение продемонстрировали акции компаний, ориентированных на экспорт.

Общемировой обвал на фондовых рынках коснулся и России.

22 января ФРС США заявила о снижении процентной ставки на 75 базисных пунктов.

Официальный представитель МФВ Масуд АХМЕД 22 января, комментируя последние потрясения на многих фондовых рынках мира, заявил, что Международный валютный фонд считает, что процесс восстановления стабильности на мировых финансовых рынках будет "сложным и затяжным".

Эти потрясения, на его взгляд, еще более "отягощают" перспективу глобального экономического роста. "Таким образом, существенное замедление мировых темпов роста в 2008 г. уже представляется неизбежным, и риски дальнейшего снижения продолжают преобладать", - подчеркнул он.

Представитель МВФ констатировал, что США оказались страной, в наибольшей мере затронутой негативными процессами. Поэтому существенное снижение учетной ставки межбанковского кредита, предпринятое во вторник Федеральной резервной системой США, было, по мнению М.АХМЕДА, "целесообразным и полезным".