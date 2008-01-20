Человек разбился насмерть, сорвавшись со скалы на юго-востоке Крыма

В Крыму мужчина разбился насмерть, сорвавшись со скалы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Крыму, трагедия произошла накануне в районе озера, возле села Зеленогорье.

Спасатели получили сообщение с просьбой оказать помощь мужчине, который упал со скалы. Прибыв к месту вызова, бойцы МЧС обнаружили труп мужчины - жителя Симферопольского района Крыма, 1959 года рождения.

«Мужчина сорвался приблизительно с 40 метров», - отмечают в МЧС. Тело было транспортировано в доступное место.

На место происшествия, помимо спасателей, выезжала следственно-оперативная группа МВД.