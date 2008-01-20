Человек разбился насмерть, сорвавшись со скалы на юго-востоке Крыма
13:40, 20 января 2008Общество
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В Крыму мужчина разбился насмерть, сорвавшись со скалы.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Крыму, трагедия произошла накануне в районе озера, возле села Зеленогорье.
Спасатели получили сообщение с просьбой оказать помощь мужчине, который упал со скалы. Прибыв к месту вызова, бойцы МЧС обнаружили труп мужчины - жителя Симферопольского района Крыма, 1959 года рождения.
«Мужчина сорвался приблизительно с 40 метров», - отмечают в МЧС. Тело было транспортировано в доступное место.
На место происшествия, помимо спасателей, выезжала следственно-оперативная группа МВД.
|Зеленогорье, Крым. Фото Сергея Сорокина
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