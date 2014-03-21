В Крыму 22 марта состоится пробное ВНО - Минобразования

15:03, 21 марта 2014
Общество
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Запланированное на 22 марта пробное внешнее независимое оценивание в Автономной Республике Крым состоится – его проведение обеспечено в полном объеме. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Кримчани матимуть змогу написати ЗНО

В сообщении отмечается, что 22 марта состоится пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, химии, физики, русскому языку, всемирной истории, по одному из иностранных языков (английскому, немецкому, французскому или испанскому).

«Отдельно обращаем внимание, что пробное внешнее независимое оценивание в Автономной Республике Крым состоится – его проведение обеспечено в полном объеме: созданы 14 пунктов пробного тестирования на территории Крыма и 3 пункта – в Севастополе», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

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После оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единогласно одобрил закон об аннексии Крыма.

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