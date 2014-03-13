Минобразования Украины обещает обеспечить проведение ВНО в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования и науки Сергей Квит.

“Все что мы должны сделать, это касается и зарплат, и стипендий, и организации ВНО, и выдачи аттестатов средней школы, мы все сделаем. Если нам будут создавать препятствия, мы их будем преодолевать. Несмотря на то, что туда уже приезжают эмиссары из России и говорят, что крымчане будут иметь счастье приобщиться к российской системе образования”, - сказал министр.

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Вместе с тем Квит отметил, что министерство не будет сотрудничать с самопровозглашенной властью Крыма, а будет держать контакт с образовательными учреждениями полуострова.