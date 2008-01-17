После заседание СНБО Раиса Богатырева сделает заявление

Завтра, 18 января, в 14.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, на заседании будет рассматриваться состояние соблюдения законодательства и мероприятия по повышению эффективности государственной политики в сфере регуляции земельных отношений. Будет речь идти также о состоянии выполнения решений СНБО, в частности, решений по вопросам использования и охраны земель.

После завершения заседания, ориентировочно в 16.30, в Секретариате Президента Украины состоится заявление для прессы секретаря СНБОУ Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.

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