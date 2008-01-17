Как столица будет отмечать Крещение

19 января в киевском парке отдыха “Гидропарк” состоится праздничное действо по случаю Крещения.

Как сообщили УНИАН в Киевской городской государственной администрации, праздничные мероприятия начнутся в 13.30. В “Гидропарке” будет звучать духовная тематическая музыка, выступать фольклорные коллективы, рассказывать о происхождении, традициях и обрядах праздника. Также киевлян поздравят представители власти городского и государственного уровня, духовенство.

В часовне Крещения Господнего будет проведен молебен, после которого осуществится обряд освящения Днепровских вод и фейерверки.

Кроме того, гости действа будут иметь возможность освятить воду в часовне и посмотреть праздничную концертную программу.

С целью обеспечения свободного прохода людей к месту празднования, 19 января на станции метро “Гидропарк” с 12.00 до 18.00 будет работать еще один выход.