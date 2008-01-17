Гайдук продает бизнес

Совладелец корпорации "ИСД" Виталий Гайдук ведет консультации по продаже своей доли в бизнесе, поскольку намерен посвятить себя политической карьере.

Об этом рассказал второй совладелец "ИСД" Сергей Тарута в интервью "Экономическим известиям".

Комментируя информацию о том, что якобы он и Гайдук намерены разделить свои активы, Тарута сказал:

"Суть в том, что мы с Виталием Анатольевичем уже на протяжении ряда десятилетий являемся не просто бизнес-партнерами. Нас объединяют не только гражданские и духовные ценности, но и дружеские отношения".

"Но нужно понимать также и то, что господин Гайдук - человек, в активе которого колоссальный опыт и знания в области менеджмента и госуправления", - отметил бизнесмен.

Тарута напомнил, что "с 2000 по 2003 годы он (Гайдук) последовательно прошел ступени первого замминистра, министра и вице-премьера, его профессионализм был востребован в правительствах и Виктора Ющенко, и Виктора Януковича".

"С октября 2006 по май 2007 года он был секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Везде, где бы он ни работал, он демонстрировал свою эффективность, высокий профессионализм и, я бы сказал, государственную мудрость", - продолжил бизнесмен.

Тарута заявил, что "не исключено, что в ближайшее время мы станем свидетелями очередного возвращения Виталия Анатольевича в политикум Украины".

"Но он - человек высокоморальный и ответственный. И он бы не хотел, чтобы его присутствие или причастность (даже формальная) к тому или иному бизнесу давала основания кому бы то ни было упрекать или обвинять его в лоббировании чьих-либо частных или коммерческих интересов", - сказал бизнесмен.

"Поэтому по нашему взаимному согласию он принял решение не разделять бизнес, а просто выйти из него - продать свою долю акционерам компании и посвятить себя в дальнейшем политической карьере", - объяснил Тарута.

На вопрос, успел ли Гайдук уже продать свою долю, Тарута ответил: "Нет, мы ведем сейчас консультации на сей счет. И должен заметить, что этот процесс идет в конструктивном и абсолютно цивилизованном русле".

Как известно, Кабинет министров подал представление на назначение Гайдука вице-премьер-министром.

Украинская правда