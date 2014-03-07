Харьковчане массово объединяются для спасения животных в зоопарке

В Харькове людей сплотило известие о вопиющей ситуации в городском зверинце. Тамошние животные из-за недостатка финансирования оказались перед реальной угрозой умереть от голода, сообщает ТСН.ua.

"К сожалению, сейчас наш зоопарк вместе со всей страной переживает тяжелые и страшные времена. Никогда еще нам не было так трудно. В этой ситуации мы столкнулись с огромной проблемой - практически полным отсутствием финансирования. Если не принять экстренных мер, на следующей неделе начнется гибель ни в чем не повинных животных. Наши воспитанники не борются за власть, они не разделяют чьи-то политические взгляды - они просто хотят жить. Каждый горожанин может помочь спасти животных. Для этого нужно всего лишь прийти в зоопарк и купить билет", - говорится в обращении на веб-странице Харьковского зоопарка.

Читайте такжеВход в Киевский зоопарк 8 марта будет бесплатным для женщин

Неофициально по Харькову распространяется информация о том, что город перечислил необходимые для содержания учреждения деньги вовремя. Однако из казначейства они пошли на какие-то другие нужды. Поэтому в зверинце может появиться собственная "небесная зоосотня" жертв чиновничьей безответственности.

Ситуация осложняется тем, что беременная слониха на грани истощения. Ей продукты необходимы срочно. А от маленького 2-месячного медвежонка уже отказалась его мать - ей нечем кормить малыша. Следовательно медвежонок теперь живет просто в администрации зоопарка, а кормят его сотрудники, собственные средства покупая продукты детского питания.

Читайте такжеВ Австралии усыпили самого старого фламинго мира

Сообщение в интернете появилось в полдень в четверг, 6 марта. За считанные часы энтузиастами были созданы специальные страницы помощи зоопарку в социальных сетях.

Дневная выручка кассы заведения возросла с 400 грн до 4 тыс. гривен, сообщают на одной из них. Немало людей покупают по несколько десятков билетов и раздают их на улицах прохожим, рассказывая о ситуации, что сложилась.

Люди несут в зоопарк продукты: овощи, фрукты, мясо, крупы, орехи и т.д. Все это распределяет администрация заведения, которая просит переводить также деньги на прямой счет благотворительного фонда.

Читайте такжеХарьковские русскоязычные театралы попросили Путина их не "защищать"

В ближайшие выходные более тысячи жителей Харькова запланировали флеш-моб "Поможем зоопарку". Люди хотят массово прийти в полдень в воскресенье, чтобы своими взносами за билеты помочь заведению за счет самоокупаемости прокормить животных.