Животные Харьковского зоопарка на грани голода - активист

Поставщики кормов отказываются бесплатно работать. Уже 3 месяца поставщик бесплатно поставляет корма по тендерным договорам в зоопарк. Состоянием на сегодня поставщики отказываются поставлять корма, и хотят обращаться с исками в суд на зоопарк. Об этом говорится в сообщении в Facebook гражданского активиста Игоря Луценко.

Он цитирует обращение руководства Харьковского зоопарка и харьковчан к Премьер-министру Украины Арсению Яценюку и Министру финансов Украины.

"Прошу назначенное правительство Украины (Министерство финансов Украины) во избежание потерь коллекции животных в Харьковском зоопарке дать лимит на имеющее деньги, которые Харьковское управление финансов перечислило в Киев на казначейские счета зоопарка, сумма около 1 млн. грн.

Руководство Харьковского зоопарка и харьковчане просят о принятии немедленных мер правительством Украины. С понедельника, 10 марта 2014 года, животных просто нечем будет кормить!", - говорится в обращении директора, кандидата ветеринарных наук, профессора Алексея Григорьева.