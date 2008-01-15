Одесский УБОП обезвредил вооруженную преступную группировку

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Одесской области разоблачили преступную группировку с международными связями, на счету которой, в частности, покушение на убийство частного предпринимателя.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Так, по данным пресс-службы, за решеткой оказался ранее судимый уроженец Приднестровья Б. 1975 года рождения. Ему инкриминируют преступление по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного Кодекса Украины. Во время обыска у него дома сотрудники УБОП изъяли две ручки-пистолета самодельного изготовления для отстрела пуль калибра 5,6 мм, патроны и иностранную валюту с очевидными признаками подделки. Аналогичная ручка-пистолет найдена и в его автомобиле, а также пистолет ИЖ78 калибра 7,6 мм, два глушителя, тротиловая шашка и вещество, похожее на психотропный наркотик. Сейчас проводится экспертиза изъятого.

По данным фактам следственным управлением ГУМВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

В настоящее время гражданин Б. содержится в следственном изоляторе. Оперативники проверяют его на причастность к совершению других тяжких преступлений в Украине.