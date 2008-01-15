Standard & Poor`s: Тимошенко рискует перегреть экономику

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s считает, что принятие правительством Украины обязательств по выплате утраченных сбережений граждан увеличит риски перегрева экономики.

Как говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН, "решение нового украинского правительства включить в бюджет 2008 г. выплаты утраченных сбережений граждан (обязательства в размере около 3% ВВП) будет еще больше усиливать спрос в экономике, которая и без того уже достаточно перегрета. В целом правительство может принять на себя обязательства, которые составят 19,8% ВВП, путем переоценки и принятия на себя тех депозитов физических лиц, оставшихся от советского времени, которые были обесценены в начале 90-х годов в результате гиперинфляции. В среднесрочной перспективе, тем не менее, существует реальная возможность того, что стоимость депозитов вновь уменьшится вследствие более высоких, чем ожидалось, темпов инфляции".

S&P отмечает, что при том, что в настоящий момент дефицит платежей по счету текущих операций правительства Украины, оцениваемый в 3,4% ВВП в 2007 г., является относительно умеренным и с избытком финансируется мощным потоком прямых иностранных инвестиций, он почти вдвое увеличится в 2008 г. на волне повышения цен на газ, импортируемый из Туркменистана и России, и повышающегося внутреннего спроса.

«Если цены на мировом рынке металлов понизятся, темпы роста дефицита счета внешних операций могут ускориться. В среднесрочной перспективе возможное ухудшение условий внешней торговли вместе с высокой инфляцией могут привести к увеличению давления на гривну и де-факто положить конец режиму фиксированного валютного курса», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, S&P отмечает, что государственный бюджет Украины на 2008 год не только отражает переоценку правительством обязательств частного сектора перед частными вкладчиками банков, но также включает госгарантию части долга НАК «Нафтогаз» размером около 2% ВВП. «Это меры краткосрочного характера, а не долговременная реструктуризация контролируемой государством компании, которая несет бремя высокой задолженности перед «Газпромом» и другими внешними кредиторами. До тех пор, пока «Нафтогаз» будет вынужден предоставлять субсидии на импортируемый газ украинским муниципалитетам, он будет по-прежнему нести большие убытки» - указывается в сообщении.

В целом S&P считает, что «популистский подход в фискальной и квазифискальной политике нового правительства несет в себе риск снижения (а не повышения, как планирует правительство) покупательной способности, подрыва недавно достигнутых экономических результатов, и ведет к негативным последствиям для кредитоспособности правительства Украины».

Как сообщал УНИАН, правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году возвратить вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн., в частности, за счет поступлений от приватизации. Представители оппозиции заявляют, что в госбюджете на 2008 год от приватизации предусмотрено 8 млрд. грн. Еще 12 млрд. грн. правительство Ю.ТИМОШЕНКО надеется получить от внеплановых доходов от приватизации, но это не зафиксировано в бюджете.

В конце декабря 2007 года ОАО «Ощадбанк» приступил к созданию реестра вкладчиков и собственников государственных ценных бумаг, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали в Украине.

10 января ОАО “Ощадбанк” получил первый в этом году транш бюджетных средств в размере 198,2 млн. долл. для проведения компенсационных выплат. 11 января банк начал первые выплаты.