В Крыму предложили создать музей памятников Ленину под открытым небом

Министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев выступил с инициативой создания музея памятников Ленину под открытым небом в Ленинском районе. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ходе XXIII Международной туристической ярмарки «Крым. Курорты. Туризм. 2014», пишет КИА.

Министр назвал вандализмом массовые несанкционированные сносы памятников Ленину по стране, в том числе, в Крыму. «Были повреждены и уничтожены памятники, среди которых авторские работы, вандалами. В этой связи я инициирую создание музея под открытым небом в поселке Ленино Ленинского района на площади Ленина, где можно было бы все эти памятники установить. Это очень символичное место и, я уверен, что этот поселок будет пользоваться большой популярностью среди туристов», – подчеркнул он.

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Напомним, в ночь на 23 февраля в селе Приветное Алуштинского региона был сбит с постамента бюст Ленина, 24 февраля в поселке Зуя Белогорского района неизвестные демонтировали памятник Ленину.